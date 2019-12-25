Япония в 2021 году создаст спецподразделение РЭБ

Об этом сообщили журналисты из Yahoo News Japan.

Япония в 2021 году создаст спецподразделение радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили журналисты местного издания Yahoo News Japan. Они отметили, что управление будет функционировать с весны следующего года. Оно создается ради укрепления боевой мощности.

Японский РЭБ будет использовать современные механизмы инфракрасного и электромагнитного излучения для противодействия нападению противника. Задачей такой техники станет "ослепление" и обездвиживание средств атаки. РЭБ-подразделения будут размещены на военной базе в префектуре Кумамото.

Напомним, что создание спецподразделения РЭБ необходимо из-за оперативного развития данной отрасли в РФ и Китае. Технология будет взаимодействовать с силами ВВС и ВМС. Боевая группировка будет заниматься охраной суверенитета государства.

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