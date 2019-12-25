Xiaomi показала человекоподобного робота CyberOne. Он умеет ходить и общаться с людьми

Создатели рассказали о возможностях китайского гуманоида.

Китайская технологическая компания Xiaomi на презентации в Пекине показала первого созданного своими специалистами человекоподобного робота CyberOne. Он умеет ходить и общаться с людьми. Параметры гуманоида максимально приближены к людям: 177 сантиметров в высоту и 52 килограммы массы "тела". Размах рук робота достигает 168 сантиметров. Он способен передвигаться со скоростью в 3,6 километра в час.

Механизм CyberOne обладает множеством сенсоров, которые дают возможность роботу ориентироваться в пространстве, распознавать людей и разговаривать с ними. Устройство способно ходить на двух ногах, переносить небольшие грузы и понимать 45 эмоций человека. В рамках пекинской презентации гуманоид продемонстрировал свои навыки — он подарил цветок главе компании Xiaomi Лэй Цзюню, а также показал зрителям одну из стоек кунг-фу. После этого он сделал селфи с руководителем фирмы.

Создан мягкий и гибкий робот, который бегает быстрее гепарда.

Фото и видео: YouTube / Xiaomi