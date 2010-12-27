В Колпино сотрудники ОМОН обследовали боеприпас, представляющий опасность

Сотрудники ОМОН обследовали 70-килограммовую глубинную бомбу.

На территории судостроительного завода взрывотехниками ОМОН была обследована 70-килограммовая глубинная бомба. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 4 апреля, в 21.34 в дежурную часть ГУ Росгвардии поступило сообщение с информацией о том, что на территории судостроительного завода в Колпинском районе при проведении земляных работ, вблизи береговой линии был обнаружен крупный предмет, похожий на снаряд времен войны.

До приезда специальных служб все работы были прекращены и опасное место было оцеплено силами охраны предприятия. На место происшествия прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

Обследовав обнаруженный снаряд, специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это реактивная глубинная бомба "РГБ-12" отечественного производства, 1953 года выпуска, длиной 1240 мм и весом более 70 килограммов, в состоянии сильной коррозии. Говорится в сообщении пресс-службы

Как оказалось, боеприпас представлял опасность и был оставлен под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округа для дальнейшего уничтожения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.