Взлом штаба бывшего соперника Лукашенко попал на видео

Люди в масках вынесли из помещения компьютеры и другую технику.

Взлом штаба бывшего соперника Александра Лукашенко попал на видео. Ролик разместили местные журналисты из издания Tut.by в собственном Telegram-канале. На кадрах видно, что неизвестные люди взламывают дверь офиса оппозиционного политика, а также бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Лица около десятка человек оказались закрыты масками. На ролике видно, что люди вынесли из помещения компьютеры и другое оборудование.

Напомним, что 9 сентября в Минске был задержан юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак. Об инциденте сообщил журналист, с котором оппозиционер должен был общаться по ZOOM. Политик успел сообщить, что к нему кто-то пришел. Он отключился, а после написал слово "маски".

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Видео: Telegram / TUT.BY новости