Вучич обсудил с Салливаном Косово и сотрудничество Сербии и США в экономике и энергетике

Лидер Сербии и советник главы США общались 1,5 часа вместо запланированных 30 минут.

Президент Сербии Александар Вучич обсудил с помощником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на Балканах, Косово и Метохию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами на полях Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик добавил, что поднимались вопросы по экономическому и энергетическому сотрудничеству.

Это была одна из самых важных встреч, кто-то говорит, что это второй человек в США, а кто-то говорит, что это самый важный человек в США. Говорили о регионе, Косове и Метохии, разговор был очень открытым и искренним, обсудили все вопросы. Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что с американской стороной говорилось о возобновляемых источниках энергии и политических контактах. Вместо запланированных 30 минут Сербия и США общались полтора часа.

Вучич: ситуация в мире идет к очень большому конфликту.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић