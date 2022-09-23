Вучич: ситуация в мире идет к очень большому конфликту

Глава Сербии рассказал о том, что страна постарается пережить нестабильность.

Ситуация в мире идет к очень большому конфликту. Соответствующее заявление в интервью сербским журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал президент Александр Вучич. Политик полагает, что глобальная обстановка не располагает к хорошим новостям. Эксперт добавил, что когда раньше предупреждал коллег об этом, то его считали "королевой драмы", сумасшедшим, но в результате все его слова оказываются правдивыми.

У нас будут больше пенсии, зарплаты, намного выше роста инфляции, значительно больший МРОТ, это хорошие новости. Но если меня спрашиваете, прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Александр Вучич, президент Сербии

По словам сербского лидера, геополитическая ситуация в текущий момент находится в канаве. Несмотря на грядущий мировой конфликт, Белград постарается его пережить.

Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић