Вучич анонсировал начало цикла производства "Спутника V" и Sinopharm

Глава Сербии рассказал, когда в стране будет запущен полный цикл изготовления препаратов для профилактики COVID-19.

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал начало полного цикла производства российского "Спутника V" и китайского Sinopharm. Об этом политик сообщил местным журналистам во время посещения Института вирусологии "Торлак". Спикер заметил, что процесс изготовления иностранных вакцин от коронавируса будет реализован в срок от шести до десяти месяцев.

Сейчас мы делаем расфасовку, но через несколько месяцев мы будем делать весь цикл производства и российских и китайских вакцин. Александр Вучич, президент Сербии

Также на предприятие прибыл председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Вучич презентовал коллеге первый компонент вакцины "Спутник V". Он подарил дозу гостю в качестве памятного сувенира. Глава Сербии также взял себе один флакон из местной расфасовки препарата.

Президент Сербии привьется китайской вакциной Sinopharm.

Видео: Twitter / @sputnikvaccine