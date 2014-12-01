Вучич анонсировал начало цикла производства "Спутника V" и Sinopharm

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал начало полного цикла производства российского "Спутника V" и китайского Sinopharm. Об этом политик сообщил местным журналистам во время посещения Института вирусологии "Торлак". Спикер заметил, что процесс изготовления иностранных вакцин от коронавируса будет реализован в срок от шести до десяти месяцев.
Сейчас мы делаем расфасовку, но через несколько месяцев мы будем делать весь цикл производства и российских и китайских вакцин.
Александр Вучич, президент Сербии
Также на предприятие прибыл председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Вучич презентовал коллеге первый компонент вакцины "Спутник V". Он подарил дозу гостю в качестве памятного сувенира. Глава Сербии также взял себе один флакон из местной расфасовки препарата.
Президент Сербии привьется китайской вакциной Sinopharm.
Видео: Twitter / @sputnikvaccine
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