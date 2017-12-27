Что случилось в Санкт-Петербурге за 22 января: фото и видео

Канал Piter.tv приготовил для вас новую подборку происшествий, случившихся за сутки в Северной столице.

Понедельник порадовал жителей Северной столицы морозом и снегом, который не превращается в кашу под ногами, как только достигает земли. Но пока одна часть города любовалась настоящей зимой с ясным небом, другая преодолевала еще неочищенные скользкие дороги.

Закон зимы никто не отменял – чем больше снега, тем больше ДТП на дорогах.

Стоит отметить, что 22 января были не только транспортные аварии, но и другие происшествия, которые Piter.tv собрал для вас в традиционную подборку.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 22 января

1. Крупный пожар в автосервисе на Зотовском произошел из-за халатности. В автосервисе сгорело аж 84 автомобиля. Огонь был такой силы, что пожарные присвоили ему ранг повышенной сложности. Самая тяжелая потеря – это гибель раритетного "Кадилака" 1956 года.

2. Ночью на улице Дыбенко неизвестный выстрелами разбил стекло в машине. Целых пять раз неизвестный выстрелил в окно припаркованного автомобиля. Чем его так обидел хозяи авто – не известно.

3. В Петербурге на дорогах зафиксированы аномальные пробки‍ для данного времени суток. Уро началось с пробок на Витебском , Коломяжском проспектах и на Софийской улице. Транспортные заторы образовались из-за снега и гололеда. Также в разных частях города были массовые ДТП

4. На проспекте Славы жесткое ДТП с тремя автомобилями и светофором. Машины раскидало по проезжей части. Водители Петербурга назвали перекресток проклятым из-за высокой частоты аварий.

5. Ночной патруль задержал на Суздальском проспекте нервного преступника. При виде патрульной машины мужчина рванул с места, чем и выдал себя. Задержанный оказался в федеральном розыске. А надо было мимо пройти и ручкой помахать.

6. В доме на 9-ой Советской жилец проплыл на лодке по подвалу. В сети появилось видео, как мужчина нестандартно решил привлечь внимание к проблеме своего дома. Жители и раньше обращались в органы власти, но пока они "принимали меры", уровень воды повысился до 1,5 метров.

7. На проспекте Культуры произошло ДТП с легковушкой и трамваем. Еще один проклятый участок дороги. Водители жалуются на "Летучих Голландцев", которые неожиданно вырисовываются посередине дороги.