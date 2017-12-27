На проспекте Культуры произошло ДТП с легковушкой и трамваем

Вечером 22 января на проспекте Культуры в сторону Северного проспекта легковушка врезалась в трамвай. Очевидцы сообщили, что авария перекрыла большую часть проезда.
Легковой автомобиль не успел затормозить перед выехавшим на проезжую часть трамваев. Пользователи соцсетей отметили, что на данном участки аварии такого рода - не редкость. Это связано с тем, что трамвай едет прямо по другой полосе, а потом поворачивает и едет поперек дороги. Многие не успевают среагировать.
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Собирается пробка. Движение рельсового транспорта приостановлено. Служб нет.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург