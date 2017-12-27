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На проспекте Культуры произошло ДТП с легковушкой и трамваем
Вчера, 17:25
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nadiputintseva
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На проспекте Культуры произошло ДТП с легковушкой и трамваем

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на месте аварии собралась пробка.

Вечером 22 января на проспекте Культуры в сторону Северного проспекта легковушка врезалась в трамвай. Очевидцы сообщили, что авария перекрыла большую часть проезда.

Легковой автомобиль не успел затормозить перед выехавшим на проезжую часть трамваев. Пользователи соцсетей отметили, что на данном участки аварии такого рода - не редкость. Это связано с тем, что трамвай едет прямо по другой полосе, а потом поворачивает и едет поперек дороги. Многие не успевают среагировать.

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Собирается пробка. Движение рельсового транспорта приостановлено. Служб нет. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дтп , дтп с трамваем , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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