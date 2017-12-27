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Ночной патруль задержал на Суздальском проспекте нервного преступника
Вчера, 14:38
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Butenko
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Ночной патруль задержал на Суздальском проспекте нервного преступника

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Патруль вневедомственной охраны Росгвардии задержал на улицах Санкт-Петербурга правонарушителя, объявленного в федеральный розыск.

В ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге был задержан преступник, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу. 

Странного мужчину задержали на Суздальском проспекте у дома № 77 в 2 часа ночи. 40-летний гражданин разгуливал по проспекту, но сильно занервничал, когда увидел офицеров. Он рванулся в сторону, чем выдал себя окончательно. Силовики задержали пешехода для проверки документов. Его имя оказалось в базе преступников, находящихся в федеральном розыске.

40-летнего мужчину доставили в 17 отдел полиции.  Оказалось, что его ищут за преступление, совершенное на территории одной из стран СНГ. 

 

Фото: Piter.TV

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Теги: калининский район , новости спб , происшествия петербург
Категории: Происшествия

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