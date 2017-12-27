Крупный пожар в автосервисе на Зотовском произошел из-за халатности

В Красногвардейском районе стала известна причина возгорания в автосервисе.

Ночью в Красногвардейском районе сгорел автосервис с 84 машинами. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения пламени.

Инцидент произошел на Зотовском проспекте,9. Известно, что в помещении находилось более ста автомобилей, но спасти удалось только 16 экземпляров. Их повредил не только пожар, но и вода. В частности, сгорело раритетное транспортное средство: “Кадиллак” 1956 года.

По предварительной версии возгорание произошло из-за халатности. На месте происшествия работали 104 огнеборца и 24 спецмашины. Пламя удалось ликвидировать к двум часам ночи. Тушение заняло более двух часов, так как ближайший необходимый гидрант находился в полутора километрах от автосервиса. Также сообщается о том, что в помещении находились газовые баллоны, которых не должно было там быть.

Пострадавших нет.