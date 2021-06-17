Вратарь отметился нелепым автоголом в матче квалификации ЧМ-2022 по футболу

Игрок сборной Гаити забил мяч в собственные ворота.

Вратарь отметился нелепым автоголом в матче квалификации Чемпионата мира 2022 года по футболу. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте OneSoccer. Специалисты объяснили, что инцидент произошел с голкипером из команды Гаити Жосуэ Дюверге. Он забил мяч в собственные ворота на встрече с канадскими спортсменами.

Дюверге получил передачу от защитника своей сборной, но пропустил мяч между ног. После этой оплошности вратарь предпринял попытку вынести мяч с линии ворот правой ногой, но в этом ему помешала его левая нога. В результате мяч закатился в сетку.

Напомним, что между Гаити и Канадой состоялась в среду, 16 июня. Североамериканцы одержали победу со счетом 3:0.

Сборная России минимально обыграла финнов на Евро-2020.

Видео: Twitter / OneSoccer