Вратарь отметился нелепым автоголом в матче квалификации ЧМ-2022 по футболу

Вратарь отметился нелепым автоголом в матче квалификации Чемпионата мира 2022 года по футболу. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте OneSoccer. Специалисты объяснили, что инцидент произошел с голкипером из команды Гаити Жосуэ Дюверге. Он забил мяч в собственные ворота на встрече с канадскими спортсменами.
Дюверге получил передачу от защитника своей сборной, но пропустил мяч между ног. После этой оплошности вратарь предпринял попытку вынести мяч с линии ворот правой ногой, но в этом ему помешала его левая нога. В результате мяч закатился в сетку.
Напомним, что между Гаити и Канадой состоялась в среду, 16 июня. Североамериканцы одержали победу со счетом 3:0.
Сборная России минимально обыграла финнов на Евро-2020.
Видео: Twitter / OneSoccer
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