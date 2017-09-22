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Стало известно о состоянии попавшей в аварию актрисы Елены Сафоновой
Сегодня, 11:15
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Стало известно о состоянии попавшей в аварию актрисы Елены Сафоновой

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Она проходит лечение в НИИ им. Склифосовского.

Состояние актрисы Елены Сафоновой, которая накануне попала в дорожно-транспортное происшествие в российской столице, оценивается как средней тяжести. Об этом пишет "РИА Новости", со ссылкой на источник в НИИ им. Склифосовского.

Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, [ее состояние] средней тяжести.

из сообщения собеседника агентства

Авария с участием трех автомобилей произошло 10 ноября на проспекте Мира в Москве. В результате ДТП пострадали два человека, включая Сафонову.

65-летняя Заслуженная артистка России Елена Сафонова известна по ролям в кинолентах "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?", сериале "Сваты" и многих других.

Ранее неизвестный протаранил забор недалеко от взлетной полосы во Внуково.

Фото: скриншот Youtube/Кубань 24

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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