Стало известно о состоянии попавшей в аварию актрисы Елены Сафоновой

Она проходит лечение в НИИ им. Склифосовского.

Состояние актрисы Елены Сафоновой, которая накануне попала в дорожно-транспортное происшествие в российской столице, оценивается как средней тяжести. Об этом пишет "РИА Новости", со ссылкой на источник в НИИ им. Склифосовского.

Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, [ее состояние] средней тяжести. из сообщения собеседника агентства

Авария с участием трех автомобилей произошло 10 ноября на проспекте Мира в Москве. В результате ДТП пострадали два человека, включая Сафонову.

65-летняя Заслуженная артистка России Елена Сафонова известна по ролям в кинолентах "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?", сериале "Сваты" и многих других.

Ранее неизвестный протаранил забор недалеко от взлетной полосы во Внуково.

Фото: скриншот Youtube/Кубань 24