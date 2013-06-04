Воробьев: Видеонаблюдение помогло снизить преступность в Подмосковье

Регион сейчас находится в числе лидеров в рейтинге безопасности.

Система видеонаблюдения "Безопасный регион", установленная в Московской области, помогла снизить число преступлений. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности.

Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что МО сейчас находится в числе лидеров в рейтинге безопасности регионов России. При сотрудничестве с властями Москвы в регионе продолжат совершенствовать программу по обеспечению безопасности жителей.

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области