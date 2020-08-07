Военные медики из России приступили к работе в госпиталях двух городов Казахстана

Российские специалисты помогают врачам в Нур-Султане и Алма-Ате.

Военные медики из России приступили к работе в клинических госпиталях двух городов Казахстана. Специалисты окажут помощь местным врачам в борьбе с коронавирусом. Группа российских экспертов находится в больницах Нур-Султана и Алма-Аты. Соответствующая договоренность о сотрудничестве достигнута главами оборонных ведомств РФ и Казахстана.

В военные клинические госпитали Нур-Султана и Алма-Аты прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с COVID-19 сообщение пресс-службы Министерства обороны Казахстана

Военные рассказали, что российские медики изучат протоколы лечения пациентов в Казахстане, а также проведут семинары и консультации для местных врачей. Специалисты обменяются опытом в сфере диагностики и лечения зараженных коронавирусом.

Казахстан заявил о пройденном пике коронавируса.

Видео: Министерство обороны Республики Казахстан