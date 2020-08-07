Военные медики из России приступили к работе в госпиталях двух городов Казахстана

Военные медики из России приступили к работе в клинических госпиталях двух городов Казахстана. Специалисты окажут помощь местным врачам в борьбе с коронавирусом. Группа российских экспертов находится в больницах Нур-Султана и Алма-Аты. Соответствующая договоренность о сотрудничестве достигнута главами оборонных ведомств РФ и Казахстана.
В военные клинические госпитали Нур-Султана и Алма-Аты прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с COVID-19
сообщение пресс-службы Министерства обороны Казахстана
Военные рассказали, что российские медики изучат протоколы лечения пациентов в Казахстане, а также проведут семинары и консультации для местных врачей. Специалисты обменяются опытом в сфере диагностики и лечения зараженных коронавирусом.
Казахстан заявил о пройденном пике коронавируса.
Видео: Министерство обороны Республики Казахстан
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