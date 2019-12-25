В Петербурге поздравили заслуженного работника здравоохранения с 63-летним стажем

Людмила Ананьева (Федорова) родилась в Ленинграде в 1938 году. Во время блокады находилась в осажденном городе, у нее есть удостоверение жителя блокадного Ленинграда, приравненное к званию Ветерана Великой Отечественной войны.

По случаю дня памяти жертв блокады Ленинграда в городской поликлинике № 56 Фрунзенского района поздравили заслуженного работника здравоохранения Людмилу Ананьеву. За плечами у нее 63 года трудового стажа, с 2001 года она имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Сестринское дело". Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.



Людмила Ананьева (Федорова) родилась в Ленинграде в 1938 году. Во время блокады находилась в осажденном городе, у нее есть удостоверение жителя блокадного Ленинграда, приравненное к званию Ветерана Великой Отечественной войны.



Свою трудовую деятельность Людмила Ананьева начала в Выборгской городской больнице в должности санитарки в 1957 году. В 1982 году окончила 9-е Ленинградское медицинское училище и получила документ о среднем профессиональном образовании.



С августа 1970 года по июнь 1988 года работала в городской детской поликлинике № 48. Она пришла на работу в должности участковой медицинской сестры и прошла путь до главной медицинской сестры поликлиники. В 1988 году в порядке перевода ушла работать в Психоневрологический дом ребенка № 3 Фрунзенского района, где работала в должностях старшей медицинской сестры и главной медицинской сестры. В 2007 году вернулась на работу в СПБ ГБУЗ "Городскую поликлинику № 56" и работает сейчас в должности медицинской сестры инфекционного кабинета.



Трудовой стаж Людмилы Ананьевой – 63 года.

Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга