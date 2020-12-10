Во Франции накажут офицеров, которые предупредили Макрона о возможной гражданской войне

Им грозит дисциплинарное наказание.

Военнослужащие, которые подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о назревающей гражданской войне, могут быть отстранены от службы по решению военного совета. Об этом информирует издание Parisien со ссылкой на начальника штаба ВС Франции Франсуа Лекуантра.

Напомним, на прошлой неделе было опубликовано письмо военнослужащих Франции, которое подписали как отставные, так и действующие офицеры. В нем они предупредили Макрона о возможной расовой войне во Франции. По мнению военных, в стране назревает конфликт, из-за того, что исламисты в некоторых регионах начали устанавливать свои порядки.

Лекуантр заявил, что принять меры наказания в адрес действующих 18 военнослужащих потребовало Министерство обороны страны.

Армия республиканская, она не политизирована, она сражается каждый день за свою страну. Франсуа Лекуантр, начальник штаба ВС Франции

Начальник штаба уточнил, что из 18 выявленных лиц, которые подписали письмо, четверо оказались офицерами ВС Франции. По словам Лекуантра, их привлекут к дисциплинарной ответственности.

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