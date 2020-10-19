Отставные генералы Франции предупредили о возможной гражданской войне

По их мнению, исламисты все чаще стали устанавливать свои законы во многих регионах страны.

Отставные генералы Франции заявили, что в стране назревает гражданская война с "полчищами исламистов". Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на письмо отставных офицеров.

СМИ отмечает, что письмо 80 экс-военнослужащих было опубликовано на прошлой неделе. Им вновь заинтересовалась общественность, когда во Франции 23 апреля была убита тунисцем сотрудница правоохранительных органов. Этот инцидент признали терактом.

В письме военные заявили, что исламисты начали активнее устанавливать свои порядки на территории Франции, которые в большинстве случаев противоречат основному закону страны. По их словам, бездействие властей положит начало гражданской войне, жертвами которой могут стать тысячи человек.

По данным издания, письмо было поддержано главой французской политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она предложила авторам письма присоединиться к ее "борьбе за Францию".

Отмечается, что письмо отставных офицеров было осуждено правительством Франции. Его сравнили с провалившейся попыткой переворота генералов против президента Шарля де Голля в 1961 году, а также назвали возможный союз экс-генералов с Ле Пен "безобразием".

Ранее в Италии арестовали сообщника организатора теракта в Ницце в 2016 году.

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