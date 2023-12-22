Власти Украины сообщили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

В украинском городе Дрогобыче произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, утром 7 февраля по всей стране была объявлена воздушная тревога. Козицкий уточнил, что в результате попадания ракеты пострадал промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировано частичное разрушение здания. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. На месте работают пожарные.

Ранее мы сообщали, что в Коми ликвидировали пожар в здании школы.

Видео: Telegram / Максим Козицький