Британские исследователи создали компьютерную модель для изучения цветовых оттенков.

Выявлена причина преобладания синего цвета в природе. Ученые из Великобритании провели исследования при помощи созданной компьютерной модели. Им удалось понять, почему синие оттенки доминируют в окраске растений и животных.

Установлен, что синий цвет необходим не для красоты. Он используется в качестве защиты или "природного камуфляжа". Матовый синий и зеленый оттенки видны только в определенном видимом световом спектре. Под разными углами просмотра цвет меняет свой оттенок. Переходы обеспечиваются наличием в структуре синего зеленого и красного. Они создают переливания за счет кристаллической структуры волосков перьев или меха животных.

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