Энтомологи СПбГУ открыли новый редкий вид усатого тропического клопа

Он живет на острове Борнео в Юго-Восточной Азии.

Ученые СПбГУ в составе международной группы открыли новый вид насекомых – Tatupa grafei (усатый тропический клоп). Об этом пишет пресс-служба университета.

Tatupa grafei живет на острове Борнео в Юго-Восточной Азии, в лесной подстилке. Этот клоп не пьет человеческую кровь и ведет скрытный образ жизни.

Тело насекомого имеет золотистый цвет и покрыто пятнышками. Самец может быть в 2 раза меньше самки. Ученые рассказали, что перед спариванием самцы садятся на спинку самки и какое-то время "катаются" на ней верхом.

При этом остается еще много вопросов по поводу нового вида. К примеру, почему одной части представителей группы свойственен половой диморфизм, а другой нет, чем питаются эти насекомые, какую роль играют в экосистеме острова Калимантан, где были обнаружены.

По результатам исследования ученые хотят выпустить большую статью о филогении редких клопов из Rhinocylapus-группы. Также исследователям предстоит выяснить, нет ли слова Tatupa в других языках – это название просто выдумали. Вторая часть – grafei – была придумана в честь брунейского профессора Улмара Графе, который помог ученым.

После завершения исследования семь из девяти клопов вернут на родину, еще двух оставят в коллекции Зоологического института Российской академии наук.

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Фото: пресс-служба СПбГУ