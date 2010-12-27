Выставка "Валерий Гаврилин. Голос России"

Жизнь и творчество великого русского композитора XX века.

Новая выставка в Шереметьевском дворце посвящена 80-летию со дня рождения композитора, музыковеда и фольклориста Валерия Гаврилина (1939-1999). Экспозиция расскажет о жизни и творчества деятеля культуры, чья музыка стала важной частью звукового образа России.

Гаврилин является автором песен "Мама", "Шутка", баллады "Два брата", вокальных циклов "Русская тетрадь", "Вечерок" и многих других произведений.

На выставке представят фотографии из семейного архива, правительственные награды, нотные наброски. Посетители смогут погрузиться в творчество композитора, ведь его музыка вместе с видеопроекцией картин природы России также будет звучать в Шереметьевском дворце.

Экспозиция продлится до 21 ноября 2019.

Место: Галерейный флигель Шереметевского дворца (набережная реки Фонтанки, 34)

Фото: theatremuseum.ru