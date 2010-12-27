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Выставка "Валерий Гаврилин. Голос России"
Сегодня, 11:00
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Выставка "Валерий Гаврилин. Голос России"

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Жизнь и творчество великого русского композитора XX века.

Новая выставка в Шереметьевском дворце посвящена 80-летию со дня рождения композитора, музыковеда и фольклориста Валерия Гаврилина (1939-1999). Экспозиция расскажет о жизни и творчества деятеля культуры, чья музыка стала важной частью звукового образа России. 

Гаврилин является автором песен "Мама", "Шутка", баллады "Два брата", вокальных циклов "Русская тетрадь", "Вечерок" и многих других произведений. 

На выставке представят фотографии из семейного архива, правительственные награды, нотные наброски. Посетители смогут погрузиться в творчество композитора, ведь его музыка вместе с видеопроекцией картин природы России также будет звучать в Шереметьевском дворце.  

Экспозиция продлится до 21 ноября 2019. 

Место: Галерейный флигель Шереметевского дворца (набережная реки Фонтанки, 34)

Фото: theatremuseum.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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