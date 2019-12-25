Выставка "Театр на стене"

Театр начинается не с вешалки, а с афиши.

В собрании Музея театрального и музыкального искусства – более 60 000 афиш и программ к концертам и спектаклям, которые показывались в период с XVIII века до наших дней. На выставке покажут 100 экспонатов конца XIX – начала XX веков. Именно в этот период плакаты стали нести не только информационную, но и художественную функцию. Среди авторов изображений — такие именитые мастера, как Альфонс Муха, Лев Бакст, Борис Кустодиев, Жан Кокто, Владимир и Георгий Стенберги, Константин Сомов, Иван Билибин и другие.

Место: Музей театрального и музыкального искусства (пл. Островского, д. 6)

Цена: от 0 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: theatremuseum