Интерактивная световая композиция открыта с 1 января по 10 марта.

На территории креативного пространства "Люмьер-холл" состоится интерактивная выставка "Сад сновидений". Организаторы создали экспозицию в формате Science art. Посетителям предлагается заглянуть в мир человеческих снов и кошмаров, а также узнать о вещих и осознанных сновидениях.

Отметим, что участок разделен на 15 тематических зон. У каждого объекта размещена поясняющая табличка, на которой гость сможет найти полезную информацию. Выставка создана с использованием трехмерной графики, видеомаппинга и аудиовизуальных эффектов.

Посетить мероприятие можно с 1 января по 10 марта в здании бывшего газгольдера.

1 января —10 марта с 11:00 до 22:00.

1 января — с 13:00.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74 Е.