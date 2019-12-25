Выставка "Дизайн-триатлон. Графика. Плакат. Объект" в Российском этнографическом музее

На выставке представлены работы студентов и преподавателей Школы Дизайна НИУ ВШЭ в Петербурге.

В Российском Этнографическом музее проходит выставка студентов и преподавателей Школы Дизайна НИУ ВШЭ в Петербурге "Дизайн-триатлон. Графика. Плакат. Объект". Отдельной значимой частью выставочного проекта станет экспозиция пятнадцати букв-инсталляций проекта "33 Знака", реализованного в августе— октябре 2020 года командой Центрального выставочного зала "Манеж" и факультетом университета. Работы представлены в Мраморном зале.

Отмечается, что музей в течение нескольких лет был лабораторией и инкубатором идей и смыслов для студентов и преподавателей Школы. Логичным завершением проекта и заделом на будущее сотрудничество будет превращение на две недели величественного пространства Мраморного зала в "розовый" куб для показа работ молодых дизайнеров, говорящих со зрителем на остро-актуальном визуальном языке. Зрители увидят типографические и графические эксперименты в плакате, печатную и станковую графику, арт-объекты и инсталляции. В течение двух недель работы выставки запланирована насыщенная лекционная программа, в рамках которой выступят ведущие дизайнеры, художники и архитекторы.

Место: Инженерная улица, 4/1Е

Фото: пресс-служба Российского этнографического музея