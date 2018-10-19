Сюжет рассказывает о конкуренции Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза.

В сети появился трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем и Майклом Шенноном в главных ролях. Сюжет рассказывает о конкуренции между электрическими титанами Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом. Ролик опубликован на YouTube-канале 101 Studios.

Премьера фильма состоялась 9 сентября 2017 года на кинофестивале в Торонто. Широкая общественность должна была увидеть "Войну токов" 22 декабря 2017 года. Однако выход фильма отложили на неопределенный срок из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна. Его компания The Weinstein Company занималась продюсированием кинокартины.

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Видео: YouTube / 101 Studios