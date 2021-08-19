Вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel

Премьера состоится 4 ноября 2021 года.

На официальном YouTube-канале студии Marvel в России опубликован финальный трейлер фильма "Вечные" на русском языке.

Сюжет картины посвящен одноименной расе. На протяжении семи тысяч лет она наблюдала за человечеством, и не вмешивалась даже в самые кровопролитные конфликты. Однако действия Таноса заставляют их выйти из тени.

Режиссером картины является Хлоя Чжао, которая сняла "Землю кочевников". Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани.

Премьера в России запланирована на 4 ноября текущего года.

Ранее Marvel показала отрывок из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Видео: Youtube/MARVEL Россия