Вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel

На официальном YouTube-канале студии Marvel в России опубликован финальный трейлер фильма "Вечные" на русском языке.
Сюжет картины посвящен одноименной расе. На протяжении семи тысяч лет она наблюдала за человечеством, и не вмешивалась даже в самые кровопролитные конфликты. Однако действия Таноса заставляют их выйти из тени.
Режиссером картины является Хлоя Чжао, которая сняла "Землю кочевников". Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани.
Премьера в России запланирована на 4 ноября текущего года.
Ранее Marvel показала отрывок из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".
Видео: Youtube/MARVEL Россия
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