Ши Чжэнли рассказала, что новые коронавирусы надо искать в странах Южной Азии.

Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса. Информацию об этом сообщили британские журналисты из The Guardian со ссылкой на специалиста Ши Чжэнли. Эксперт уверена, что летучие мыши, которые обитают в приграничных районах на юге и юго-западе страны, являются переносчиками и других видов коронавируса, которые уже могут передаваться людям. Вирусолог заметила, что новые виды коронавируса, в том числе будут родственные и SARS-CoV-2. Они распространяются с большой долей вероятности в природе за пределами государственных границ Китая.

Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии Ши Чжэнли, китайский вирусолог

Напомним, что в настоящее время ученые считают, что переносчиками коронавируса являются летучие мыши. Некоторые специалисты полагают, что до того, как попасть к человеку, инфекция была передана промежуточному виду животного.

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