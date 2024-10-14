Соболенко стала победительницей турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA 1000 в китайском Ухане.
В финале соперницей второй ракетки мира была китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. Соболенко одержала победу со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
В нынешнем сезоне Соболенко завоевала четвертый титул WTA. Теннисистка также побеждала на Australian Open, US Open и турнире в Цинциннати.
Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в финал турнира в Ухане.
Видео: YouTube / WTA
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