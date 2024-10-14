  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Соболенко стала победительницей турнира в Ухане

0 0

В нынешнем сезоне теннисистка завоевала четвертый титул WTA.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В финале соперницей второй ракетки мира была китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. Соболенко одержала победу со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В нынешнем сезоне Соболенко завоевала четвертый титул WTA. Теннисистка также побеждала на Australian Open, US Open и турнире в Цинциннати.

Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в финал турнира в Ухане.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, арина соболенко, ухань, финал, чжэн циньвэнь
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии