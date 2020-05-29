Очевидцы заявили, что преступник успел ранить двух человек.

Выкрикивающий "Аллаху акбар" мужчина напал с топором на прохожих в Нидерландах. Об этом сообщили журналисты из The Post Online. Они рассказали, что неприятный инцидент произошел в городе Схевенинген. О происшествии сообщили очевидцы около 19 часов вечера 28 мая. Местные жители заметили, что преступник успел ранить минимум двух человек. В какой-то момент он начал преследовать велосипедиста и пару, которая расположилась за столиком в кофейне.

Полиция смогла задержать преступника. Для этого подозреваемому прострелили ногу. После этого представители закона повалили мужчину на землю. В настоящее время в отношении мужчины ведется расследование. Полиция не знает, что стало причиной такого опасного поведения преступника.

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Видео: Youtube/ Leopold Friend