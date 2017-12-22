Видеоблогер Ларин рассказал о значении "ХАЙПа"

В начале декабря на территории отеля Crowne Plaza собрались SMM-щики со всей России, чтобы посетить конференцию IGCONF.

Организаторы подготовили обширную программу, в которой приняли участие эксперты SMM-области, обсудили новые инструменты в VK, Facebook, Telegram, Youtube и в других социальных сетях. В качестве спикера конференцию посетил и блогер Дмитрий Ларин, известный как "злой Ларин".

Дмитрий рассказал PiterTV о популярном в последнее время понятии - "хайп". Разъяснил, какое оно имеет значение и сказал, кого считает "хайпожорами".

Хайп вечен. Хайп был всегда. Хайп всегда будет. Что такое "хайп" и концепция теории хайпа будет озвучена мной на конференции. Хайп - это одеяло, которое можно подперетянуть, его нельзя сохранить навсегда, потому что другой подперетянет его через месяц на себя. Хайп имеет такое свойство, что он у тебя есть, но чтобы его удержать, то надо прилагать еще больше усилий. Русский аналог этого слова - "ажиотаж" , есть ажиотаж в советском союзе на черную икорку, потом был ажиотаж на колбасу краковскую. Ну или из эстрады - Алла Борисовна или Борис Гребенщиков, кто выстрелит - тот и подожрет у всех. Это простыночка или одеяльце, которым мы все обтягиваемся медийщиками. - Скажите, таких людей можно назвать "хайпажорами"? - Ну кто целенаправленно идет за хайпом - да, а мы целенаправленно идем за творчеством!

Дмитрий Ларин, видеоблогер



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