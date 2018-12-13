Видео: в Выборгской школе №10 прошла торжественная линейка ко Дню Победы

В рамках мероприятия ученики с 1 по 11 классы принесли памятные фотоснимки своих дедушек и бабушек, воевавших в Великую Отечественную войну, а также спели песни военных лет и услышали фронтовые истории.

В минувший вторник, 7 мая, в выборгской СОШ № 10 прошла торжественная линейка ко Дню Победы 9 мая. На празднике побывал корреспондент Piter.TV, засняв происходящее.



В рамках мероприятия ученики с 1 по 11 классы принесли памятные фотоснимки своих дедушек и бабушек, воевавших в Великую Отечественную войну. Ребята также спели песни военных лет и услышали фронтовые истории.



На празднике присутствовал председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат МО "Город Выборг" Александр Петров, а также руководитель общественной приемной по избирательному округу №16 депутата Александра Петрова - Виктор Гришкин. Отметим, что Выборгская СОШ № 10 относится к избирательному округу Александра Петрова. Видео: Piter.TV