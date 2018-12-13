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Видео: в Выборгской школе №10 прошла торжественная линейка ко Дню Победы

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В рамках мероприятия ученики с 1 по 11 классы принесли памятные фотоснимки своих дедушек и бабушек, воевавших в Великую Отечественную войну, а также спели песни военных лет и услышали фронтовые истории. 

В минувший вторник, 7 мая, в выборгской СОШ № 10 прошла торжественная линейка ко Дню Победы 9 мая. На празднике побывал корреспондент Piter.TV, засняв происходящее. 



В рамках мероприятия ученики с 1 по 11 классы принесли памятные фотоснимки своих дедушек и бабушек, воевавших в Великую Отечественную войну. Ребята также спели песни военных лет и услышали фронтовые истории. 

На празднике присутствовал председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат МО "Город Выборг" Александр Петров, а также руководитель общественной приемной по избирательному округу №16 депутата Александра Петрова - Виктор Гришкин.

Отметим, что Выборгская СОШ № 10 относится к избирательному округу Александра Петрова.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, день победы, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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