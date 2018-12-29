Видео: в Выборге готовят крещенскую купель

Купель расположилась в живописном месте напротив Выборгского замка.

В этом году купель расположилась на набережной Адмирала Апраксина, с видом на Выборгский замок. Как стало известно, крещенское купание состоится с 19.00 часов 18 января до 02.00 часов 19 января и с 08.00 до 23.00 часов 19 января.

Видео: Piter.TV