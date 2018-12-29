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Видео: в Выборге готовят крещенскую купель

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Купель расположилась в живописном месте напротив Выборгского замка.

В этом году купель расположилась на набережной Адмирала Апраксина, с видом на Выборгский замок. Как стало известно, крещенское купание состоится с 19.00 часов 18 января до 02.00 часов 19 января и с 08.00 до 23.00 часов 19 января. 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, крещение, хорошие новости
Категории: Выборг, Картина дня,

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