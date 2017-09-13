Видео: в московском ТЦ "Киевский" эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В среду, 13 сентября в московские экстренные службы поступило более 20 звонков с угрозами взрывов. В столице эвакуировали более 10 тысяч человек.

Как сообщает издание "Ридус", 13 сентября из-за угрозы взрывов в Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек. За сутки в экстренные службы города поступило более 20 звонков с угрозами взрывов.



Людей эвакуировали из разных точек города. Так, людей выводили из ГУМа, ТЦ "Фестиваль" на Мичуринском проспекте, ТЦ "Варшавский", ТЦ "Кожевник"», ТЦ "Садовод", ТЦ "Золотой Вавилон", ТЦ "Капитолий", ТЦ "Прага", ТЦ "Калита", ТЦ "НЕБО", ТЦ "Киевский",а также в университете им. Плеханова и МГИМО.



На кадрах видно, как толпа людей стоит на улице перед ТЦ "Киевский", на месте работают экстренные службы.



Однако выяснилось, что все сообщения о минировании оказались ложными.



Видео: YouTube/Ridus