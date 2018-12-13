Видео: один из старейших Профсоюзов России отмечает свое столетие

Юбилей празднует Профсоюз работников агропромышленного комплекса.

Сегодня свой 100-летний юбилей празднует Профсоюз работников агропромышленного комплекса (АПК). Юбилейное мероприятие территориальный комитет Выборгского района отпраздновал в ГК "Дружба". Среди тех, кто смог посетить торжественное мероприятие - представители районной администрации, фонда поддержки сельского хозяйства, сельхозпредприятий района и многие другие.

С поздравительной речью выступила руководитель АПК администрации МО "Выборгский район" Надежда Литвиненко:

Мы очень гордимся, что у нас в районе есть такая прекрасная и многочисленная профсоюзная организация. И ни одного мероприятия, которое мы проводим в сельском хозяйстве, не проходит без участия нашего профсоюза. Надежда Литвиненко, руководитель АПК администрации МО "Выборгский район"

На сегодняшний день в агропромышленный комплекс Выборгского района входят 32 сельхозпредприятия, 91 крестьянско-фермерское хозяйство, 37 тысяч личных подсобных хозяйств населения, а кроме того предприятия и индивидуальные предприниматели занятые в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом выборгский район - самый большой в регионе по занимаемой земельной площади и объему реализации сельскохозяйственной продукции на 2-м месте.

Самое отрадное то, что в нашем районе самая многочисленная профсоюзная организация из всех районов Ленинградской области. У нас более 4 тысяч трудящихся в сельском хозяйстве Выборгского района. И 63% из них состоит в профсоюзе. Надежда Литвиненко, руководитель АПК администрации МО "Выборгский район"

В честь столетия Профсоюза Выборгский территориальный комитет отметил юбилейными знаками лучших представителей сельскохозяйственной сферы района.

Фото, видео: Piter.TV