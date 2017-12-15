В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось видео, как во дворе дома 25 по Замшиной улице горят мусорные контейнеры.
Очевидцы сообщают, что пожар устроили бездомные. Также бомжи искали некую Лену. Зачем - неизвестно.
На месте работают сотрудники МЧС.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 19:13
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Видео: на Замшиной улице горят мусорные контейнеры
Очевидцы засняли видео, на котором запечатлено, как в одном из дворов на Замшиной улице горят мусорные контейнеры.
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось видео, как во дворе дома 25 по Замшиной улице горят мусорные контейнеры.