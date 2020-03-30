Видео: Выборг опустел в первый день "выходной недели"

Город заметно изменился с началом недели выходных. Piter.tv решил проверить ситуацию на улицах Выборга.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил период с 28 по 5 марта нерабочим из-за распространения коронавируса. Гражданам рекомендовано оставаться дома. Согласно мнению специалистов, это поможет снизить скорость распространения коронавируса.

В городе закрыты школы, детские сады, развлекательные заведения, торговые центры. Приостановлена работа магазинов за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

На дорогах очень низкая интенсивность движения, улицы пустынны. Люди действительно решили прислушаться к рекомендациям властей и соблюдать режим изоляции.

Отметим, что общее число заболевших в России достигло 1836 человек. Из них 66 человек выздоровели, умерли девять.