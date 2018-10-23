Видео: Тюлень подружился с дайвером и захотел забрать шапочку на память

В сети опубликовано видео как тюлень играет и обнимается с дайвером.

В сети опубликовано видео о дружелюбном тюлене, который играет с британским дайвером.

На данном видео тюлень играет с аквалангистом. Тюлень как будто обнимает мужчину, а затем покусывает вязаную шапочку, пытаясь ее стащить с головы дайвера.

Видео снял и опубликовал в интернете дайвер со стажем более 18 лет Ben Burville. Бен рассказывает под видео, что тюлени очень социальные и дружелюбные существа. Но не стоит все-таки забывать, что это дикие животные. Мужчина пишет, что тюлени очень доверчивые и нежные. По его мнению, они даже лучше домашних собак.

В конце своего рассказа Бен призывает людей бережней относиться к этим милым животным, которых он изучает, плавая с ними, уже много лет.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео со дна океана вблизи Антарктиды с "безголовым куриным монстром".

Видео: Ben Burville