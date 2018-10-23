Видео: Ученые показали безголового куриного монстра, который обитает у берегов Антарктиды

Ученые из Австралийского института по изучению окружающей среды сняли на видео "безголового куриного монстра".
Видео было снято на дне океана у берегов Антарктиды. Речь идет о голотурии (морском огурце), из-за своего вида это существо называют еще "безголовым куриным монстром". Голотурии обитают на дне и питаются планктоном и органическими остатками. Эти существа засасывают в себя воду с пищей, оставляя себе питательные вещества, а воду выпускают обратно в океан. Голотурии своего рода фильтры по очистке воды.
На опубликованных кадрах видео, видно как "куриный монстр" передвигается с помощью щупалец по дну океана. Ученые сообщают, что "безголовых куриных монстров" существует только один вид, который распространен по всему миру. Ранее удалось снять на видео подобное существо только в 2017 году в Мексиканском заливе.
Ранее Piter.TV публиковал видео со зловещей "песней" ледников.
Видео и фото: Australian Antarctic Division