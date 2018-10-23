Видео: Ученые показали безголового куриного монстра, который обитает у берегов Антарктиды

В сети опубликованного видео странного подводного существа, которое иногда именуют "безголовым монстром".

Ученые из Австралийского института по изучению окружающей среды сняли на видео "безголового куриного монстра".

Видео было снято на дне океана у берегов Антарктиды. Речь идет о голотурии (морском огурце), из-за своего вида это существо называют еще "безголовым куриным монстром". Голотурии обитают на дне и питаются планктоном и органическими остатками. Эти существа засасывают в себя воду с пищей, оставляя себе питательные вещества, а воду выпускают обратно в океан. Голотурии своего рода фильтры по очистке воды.

На опубликованных кадрах видео, видно как "куриный монстр" передвигается с помощью щупалец по дну океана. Ученые сообщают, что "безголовых куриных монстров" существует только один вид, который распространен по всему миру. Ранее удалось снять на видео подобное существо только в 2017 году в Мексиканском заливе.

Ранее Piter.TV публиковал видео со зловещей "песней" ледников.

Видео и фото: Australian Antarctic Division