Вице-премьер Украины назвала "молчание" Запада крупнейшей ошибкой НАТО

По ее словам, украинцы ждут членства в Альянсе с 2008 года.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, заявила, что отсутствие каких-либо комментариев со стороны западных стран по поводу вступление Украины в ряды Североатлантического Альянса, является "самой большой ошибкой" блока. Об этом пишет "Европейская правда".

По ее словам, украинские власти и сами жители страны с момента Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, ждут того дня, когда членство в блоке будет им предоставлено.

Речь идет не об ответе Украины на вопрос, а об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад. Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

Она отметила, что Киев в настоящее время "уже фактически укрепляет южный фланг НАТО, для которого у альянса пока нет стратегии вообще".

Ранее в НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в блоке. Позиция открытых дверей по ней будет подтверждена на саммите Альянса 14 июня.

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