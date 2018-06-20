Выборжане взяли Гран-при на V Культурном фестивале детского и молодежного творчества "Многоликая Россия"

В Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт V Культурного фестиваля детского и молодежного творчества "Многоликая Россия".

В киноконцертном зале института кино и телевидения свои творческие номера представили более 300 коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в фестивале приняли участие более 2000 человек. Среди 600 вокалистов - воспитанники Центра детского эстрадного искусства "Эльфы" (г. Выборг). Руководителем "Эльфов" является заслуженный работник культуры РФ Светлана Рубан.