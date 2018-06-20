Выборжане взяли Гран-при на V Культурном фестивале детского и молодежного творчества "Многоликая Россия"

В Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт V Культурного фестиваля детского и молодежного творчества "Многоликая Россия".
В киноконцертном зале института кино и телевидения свои творческие номера представили более 300 коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в фестивале приняли участие более 2000 человек. Среди 600 вокалистов - воспитанники Центра детского эстрадного искусства "Эльфы" (г. Выборг). Руководителем "Эльфов" является заслуженный работник культуры РФ Светлана Рубан.
В результате выборгские участники стали обладателями Гран-при V Культурного фестиваля детского и молодежного творчества "Многоликая Россия".
Кроме того, лауреатами I степени признаны солисты: Роман Штрахов, Лев Розумбаев, Полина Калиникова, а также дуэт Романа Штрахова и Полины Калинниковой.
Лауреаты II степени - Александра Черных и дуэт Дианы Ивановой и Ашота Князяна.
Дипломантами фестиваля стали Родион Жуковец и Дина Ковалева.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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