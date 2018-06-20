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Выборжане взяли Гран-при на V Культурном фестивале детского и молодежного творчества "Многоликая Россия"
Вчера, 23:10
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KaterinaKono13

Выборжане взяли Гран-при на V Культурном фестивале детского и молодежного творчества "Многоликая Россия"

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Всего в фестивале приняли участие более 2000 человек. Среди 600 вокалистов - воспитанники Центра детского эстрадного искусства "Эльфы" города Выборга.

В Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт V Культурного фестиваля детского и молодежного творчества "Многоликая Россия".

В киноконцертном зале института кино и телевидения свои творческие номера представили более 300 коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в фестивале приняли участие более 2000 человек. Среди 600 вокалистов - воспитанники Центра детского эстрадного искусства "Эльфы" (г. Выборг). Руководителем "Эльфов" является заслуженный работник культуры РФ Светлана Рубан.

В результате выборгские участники стали обладателями Гран-при V Культурного фестиваля детского и молодежного творчества "Многоликая Россия".

Кроме того, лауреатами I степени признаны солисты: Роман Штрахов, Лев Розумбаев, Полина Калиникова, а также дуэт Романа Штрахова и Полины Калинниковой.

Лауреаты II степени - Александра Черных и дуэт Дианы Ивановой и Ашота Князяна.

Дипломантами фестиваля стали Родион Жуковец и Дина Ковалева.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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