Лесорубам напомнили о социальных обязательствах, воинские захоронения внесут в электронную базу

Эти и другие темы обсуждались на очередном заседании с участием глав поселений в Администрации Выборгского района.

Благоустройство воинских захоронений, итоги учебного года и споры о соцобязательствах лесорубов обсуждали на очередном заседании глав поселений Выборгского района. Одной из горячих тем стали претензии глав ряда поселений к компании "Луга Лес". Бизнесменам напомнили о социальных обязательствах перед местными жителями: например, в вопросах снабжения древесиной пенсионеров. Пока что, в отличие от других компаний лесного сектора, "Луга-Лес" неохотно справляется с этой нагрузкой.

Еще одной важной темой стало благоустройство воинских захоронений. Весь год накануне юбилея Великой Победы главы поселений будут наблюдать за состоянием памятных мест. В числе плановых мер - поддержание состояния захоронений, озеленение, благоустройство, уборка мусора и частичный ремонт.

Кроме того, Выборгский район продолжит работу над пополнение электронной базы воинских захоронении

Это важный проект, доступный и обновляемый. На этом сайте, когда вы заходите - там все 121 захоронения нашего района можно найти, причем каждое - привязано к местности. Это полностью база работает и будет пополняться, изменяться. Просьба следить за обновлением, загружать новые данные и фотографии. Анатолий Смольянинов, директор Городского информационного центра

В этом году также будет разработана новая Книга Памяти Выборгского района. В последний раз это памятное издание издавалось в 2011 году.

Итоги учебного года подвела председатель комитета образования Ольга Карвелис. В 2019 году общая численность выпускников составила 582 ученика. Все были допущены к государственной аттестации ЕГЭ. Наиболее востребованные предметы помимо обязательных - обществознание 53% физика 23%, английский 21%. биология 13%.

В этом году Выборгский район установил рекорд - 11 стобалльников на ЕГЭ. Ольга Карвелис поблагодарила учителей и директоров школ за хорошую подготовку учеников.

Видео: Piter.TV