Выборгский фотограф заснял редкую пернатую Клушу

Птица, попавшая в кадр выборгского фотографа, занесена в Красную книгу Республики Карелия, а также в Красный список HELCOM.

Фотографу из Выборга посчастливилось заснять редкую птицу из Красной книги Республики Карелия, а также Красного списка HELCOM – "клушу". Информация об этом появилась на личной странице фотографа соцсети "ВКонтакте".

Выборгский фотограф Вячеслав Заметни опубликовал фотоснимок на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

На Березовых островах (Цепной, Большая Отмель, Рондо) сосредоточено около 450 пар. С учетом поселений клуши на мелких островах Выборгского залива, ее общая численность в указанном участке составляла в последние годы около 600 пар. сообщает фотограф

Фото: Вячеслав Заметни