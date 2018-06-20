Воспитанница "Фаворита" стала призером международного конкурса «Спортивная краса 2019»

Со второго по шестое апреля в городе Ялта проходил финал первого международного конкурса «Спортивная краса 2019». В конкурсе принимали участие девушки – спортсменки из Российских городов, Киргизии, Узбекистана, Монголии. Основным критерием отбора кандидаток на участие в конкурсе это подтвержденный статус действующего спортсмена. То есть все участницы, добравшиеся до финала, имеют высокие спортивные достижения и степени.

Город Выборг представляла спортсменка "Фаворита", кандидат в мастера спорта по боксу, Юлия Верескова. В поездке Юлию сопровождали представители Общественного объединения "Фаворит – Выборг".

Непосредственно сам финал мероприятия состоялся шестого апреля в видовом зале, расположенном в центре Ялты на последнем этаже Дома торговли. Но до этого момента девушки приняли участие в мастер классах, которые научили их искусству поведения на сцене, умению общаться с публикой и съемочными группами, навыкам давать интервью. Также с конкурсантками занимались психологи.

В течение четырех дней финалистки не только готовились к финальной части конкурса, но и посетили все знаковые места Крыма: Ливадийский и Воронцовский дворцы, город Севастополь, Ласточкино гнездо. Девушки много фотографировались, снимались в видео-роликах.

Накануне финала в Ялту приехали представители европейского бизнеса – немецкие предприниматели и итальянские продюсеры. Они приехали в Крым для того, чтобы своими глазами посмотреть на возможности инвестиций в Крым и установления деловых контактов с представителями российского бизнеса в Крыму. Однако вся деловая настроенность зарубежных гостей отошла на второй план, когда на подиум поднялись конкурсантки.

Абсолютно все девушки, а их было 19 человек, были прекрасны каждая по-своему. Здесь, в Ялте, они показали черты своей национальной культуры, выступили как динамичные и эрудированные представители прекрасной половины человечества, показали свои исполнительские таланты и поразили всех своей женственностью.

В составе жюри конкурса были: депутаты Госдумы Равиль Хуснулин и Алексей Воевода; спортсмен Дмитрий Яшанькин и российская красавица Кристина Зинович. Специальным гостем конкурса был Данил Мартынов, руководитель Российского университета спецназа.

В конкурсе было разыграно 25 номинаций и абсолютно все участницы получили ленточки победителя в какой-то из номинаций. Выборжанка Юлия Верескова получила, по мнению авторитетного жюри, титул "Мисс Доброта". Победителем на конкурсе стала девушка, получившая более всех титулов. Ей вполне заслуженно стала представительница Чеченской Республики Анна Янц.

Видео: Piter.TV