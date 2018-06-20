В Выборге местные жители и депутаты будут контролировать капремонт в домах-памятниках

Жители Выборга объединяются, чтобы контролировать ход капитального ремонта в домах-памятниках. Вместе с депутатами и районной администрацией они проследят за действиями Фонда капитального ремонта и подрядчиков.

С этой весны в городе появятся инициативные группы: в их состав войдут жители ремонтируемых домов, старшие по подъездам, представители УК и ТСЖ. Каждая группа получит административную и юридическую помощь от муниципалитета и прямую поддержку от депутата по округу, на территории которого находится дом-памятник. Инициативные группы будут проводить ревизии и встречи со строителями, добиваться лучшего качества ремонтных работ и компенсаций для жителей, чье имущество пострадало в ходе капремонта.

Все началось с нескольких домов в центре города. Их жители были недовольны ходом капремонта и обратились за помощью к депутату Татьяне Третьяк. Результатом серии встреч депутата и выборжан стало создание нового формата общественного контроля за ходом капремонта. Подробности этого нововведения - в репортаже Piter.TV.

Дом номер 2 на Железнодорожной улице попал в программу капремонта год назад. Тогда эта новость обрадовала его жильцов: историческое здание давно находилось в плачевном состоянии. Уже осенью их настроение поменялось. Да, подрядчик неплохо обновил фасад. Но вместе с тем - заляпал окна краской, превратил кровлю в решето и подарил массу других неудобств.

Дмитрий Чухонцев - один из тех, кто напрямую пострадал от действий строителей. Вот так выглядит потолок в его жилище. Перед нами - стропила рабочих. Как они оказались здесь - непонятно.

У нас при замене стропил был пробит потолок. И до сих пор не исправлен. Там торчат эти штыри, на которые стропила ставились. Нам сказали, что все устранят, но в итоге ничего не сделано. А еще на кухне у меня протекает крыша. Текла-текла, строители пришли, сказали, что косметического ущерба нет, и что они ничего возмещать не планируют. говорит Дмитрий Чухонцев, житель дома

А этажом выше строители вышибли дверь. Теперь открещиваются от сделанного и отказываются ремонтировать.

Они сломали дверь на чердаке - вышибли, она до сих пор лежит на полу. Приходил прораб, он говорит, это не мы, это наркоманы. Открытым текстом говорит, что не будет делать дверь! Дмитрий Чухонцев, житель дома

Наша экскурсия по парадным дома на Железнодорожной напоминает то ли прогулку по Замку Иф, то ли игру в Форт-Баярд. На лестницах заметны широкие трещины и сколы. Люди опасаются, что лестничный пролет может в любую минуту обрушиться. Состояние парадных серьезно ухудшилось с момента начала работ по капремонту.

Жители верхних этажей жалуются на протечки в крыше: по их словам, с потолка капало всю зиму. Сильнее же всего соседей раздражают следы от краски и клея на окнах. Новенькие стеклопакеты испорчены и не оттираются.

Как жильца меня, конечно, коснулась, прежде всего, проблема испорченных стекол. Окон. Пластиковые окна все были залиты. Материал, которым обрабатывали фасад здания - он не подлежит отмыванию. Не предупредили чтобы закрыли окна. И так они сейчас и остались грязными. Поцарапанными, грязными. говорит Нина Седова, жительница дома

В какой-то момент соседи решили взять все в свои руки. В начале весны жильцы пригласили общественников и СМИ, чтобы провести ревизию действий подрядчика. Сначала активистов на крышу пускать не хотели - съемочную группу выталкивали и крыли благим матом.

Однако инициативную группу поддержал совет депутатов. Появление Татьяны Третьяк смягчило настроение рабочих. Оказалось, что народа не нужно бояться - с ним вполне можно разговаривать. Осмотр фронта работ прошел конструктивно - люди наконец-то озвучили строителям свои вопросы и претензии. А главное, дали понять - что теперь их действия будут контролировать еженедельно.

Такие народные проверки в Выборге должны стать постоянными. Жители домов-памятников, включенных в программу капитального ремонта, теперь будут напрямую общаться с подрядчиками и Фондом капремонта. Первый круглый стол с участием старших по дому, представителей ТСЖ и управляющих компаний прошел в Совете депутатов.

Здесь мы собрались, чтобы обсудить проблемы в работе фонда капремонта, подрядных организаций. Какие где недоделки есть, какое качество работ по оценкам самих жителей. На собрании есть представители домов, которые уже наладили связь с фондом и следят за происходящим: они пришли поделиться своим опытом. Очень приятно что администрация откликнулась, они по-настоящему помогают нам. Наша цель - добиться лучшего качества работ, чтобы капремонт довели до конца, и этими домами могли любоваться и жители, и гости города Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг"

С первых минут общения стало понятно: дома разные, а проблемы у всех - одинаковые. Активисты получили юридическую помощь и доступ к административному ресурсу. Теперь у них есть реальная возможность влиять на происходящее. В некоторых случаях выборжанам уже удалось добиться успеха в переговорах с чиновниками. Как пример - дом на Ленинградском проспекте, 31. Его жильцы добились замены подрядчика и реальных компенсаций за понесенный ущерб.

Наш дом получил по компенсациям больше всех возвратов в городе. больше 25 квартир. Нам помощь оказали депутатский корпус, районная администрация, городская администрация. У нас очень много достижений. Планируем в будущем сделать такие инициативные группы во всех домах. Чтобы не тратить время на письма в прокуратуру и лишние инстанции. А общаться напрямую с подрядчиками и фондом рассказывает Ильдар Хафизов, житель дома

Депутат Татьяна Третьяк вспоминает, с чего все начиналось в истории дома № 31. Первый подрядчик разобрал крышу накануне холодов. Не успел установить батареи и сорвал сроки отопительного сезона. Зимой людям было по-настоящему страшно.

Помню, приходят люди ко мне на встречу. Достают телефон, включают видео, на нем стоит тазик. Капает с потолка. Все затапливает. А ведь многие накануне сделали ремонт. Готовили квартиры к зиме. А результат... Протекшие обои. В подъездах вода. И как русские люди с этим борются? Одна женщина - для того, чтобы не шумело, взяла бинт, повесила к кровле и опустила в тазик. Вода по нему и стекает вниз. Потому что, когда капает, это давит на психику, это как пытка. Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг

Но совместные усилия сдвинули ситуацию с мертвой точки. Череда писем и обращений, встречи со строителями и жильцами реально изменили положение дел.

Что мы делали? Подключаешь административный ресурс. Начинаешь обзванивать администрацию, обращааться в правительство, в фонд капремонта. И я еще раз хочу подчеркнуть позицию жителей, которым не все равно, они очень помогли с этим вопросом: работать с ними одно удовольствие говорит Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг"

Новый подрядчик уже убрал горы мусора, оставшиеся от других строителей. Они построили временную крышу и устранили часть протечек. Отчетные встречи с участием жильцов проходят здесь каждую неделю.

Хотим добиться результата, дом натерпелся, настрадался, у всех есть интерес сделать работу в срок и качественно. Приняли в ужасном состоянии, у всех жильцов были протечки значительные. дублирующей кровли не было, мы ее своими силами восстанавливали отмечает Андреев Сергей, начальник участка

Да, "Санта-Барбара" под названием "капитальный ремонт" на этом не заканчивается. Весной и летом продолжатся работы сразу на нескольких объектах. Но теперь и подрядчики, и фонд капремонта будут знать - их действия находятся под постоянным контролем. А главное - опыт первых инициативных групп пригодится в будущем. Ведь программа капремонта продолжается, и жильцы других домов будут готовы к неприятностям, с которыми столкнулись их земляки в прошлом году.

Видео: Piter.TV