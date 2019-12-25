Весна в Выборге: район готовится к первым субботникам

Администрация Выборгского района анонсировала мощную кампанию по проведению весенних субботников.

В этом году череда весенних общегородских субботников на территории Выборгского района Ленобласти начнется в апреле. Такое решение озвучили представители администрации в ходе первого установочного совещания на эту тему. Его участниками стали представители профильных комитетов районной администрации, а также предприятий, исполняющих работы по содержанию городских территорий.

Сформирован штаб по организации и проведению субботников. В его состав входят не только сотрудники отдела благоустройства районной администрации, но и предпринимательского сообщества, образования, управляющих организаций, молодежи. пресс-служба администрации Выборгского района

В ходе первого заседания команда штаба обсудила ориентировочный работ по уборке мусора, распределила приоритетные территории, согласовала график уборки и вывоза мусора. В будущем штаб будет оказывать содействие общественности по вопросам обеспечения инвентарем и другим организационным моментам.

В настоящее время отделом благоустройства районной администрации проведен мониторинг текущего состояния городской территории, формируется перечень объектов для проведения мероприятий по санитарной уборке. Предприятиям и организациям, желающим принять участие, рекомендовано обратиться в отдел благоустройства администрации Выборгского района по телефону: 54-171, для включения в график.

Организацию и координацию действий всех участников процесса выполняет отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации Выборгского района.