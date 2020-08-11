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Вертолет "Ансат" совершил первый полет в Мексике

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Борт успешно протестирован в различных условиях за границей.

Российский вертолет "Ансат" совершил первый полет в Мексике. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу компании Craft Avia Center. Предприятие является сервисным центром и дистрибьютором данного борта в Мексике. Специалисты рассказали, что в рамках тестов вертолет успешно приземлился на крышу местного небоскреба.

Мы рады сообщить, что "Ансат" успешно совершил несколько испытательных полетов в Мексике. Вертолет успешно приземлился на вертолетную площадку на небоскребе в Гвадалахаре

сообщение Craft Avia Center

В пресс-службе организации отметили, что ранее вертолет также прошел испытание в горах. Борт без происшествий осуществил посадку на высоте в 2800 метров.

Напомним, что в апреле 2020 года стало известно о том, что пандемия коронавируса не помешала поставкам "Ансата" в Мексику.

Российские "крокодилы" попали в список лучших боевых вертолетов.

Видео: Facebook / Craft Avia Center

Теги: craft avia center, ансат, вертолёт, мексика, первый полет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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