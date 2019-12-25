Влад Кадони спрогнозировал будущее "Дома-2" без Бузовой

Он уверен, что ее отсутствие никак не скажется на жизни участников, контенте и самом проекте.

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони поделился своими мыслями по поводу будущего проекта без Ольги Бузовой. По его мнению, ничего принципиально не изменится. Отсутствие Бузовой никак не скажется на жизни участников, контенте и самом проекте. Об этом пишет StarHit.

Кадони заявил, что ведущие "Дома-2" не распределяли между собой роли. "Каждый, безусловно, привносит свой колорит в коллектив, и просто Олиного не будет", - отметил он.

Ведущий пожелал бывшей коллеге, чтобы у нее получилось все задуманное, и со временем она не пожалела о своем решении уйти из проекта. Кадони добавил, что замену Бузовой искать не будут.

Ранее Бузова отказалась вести "Дом-2" на другом канале. Телеведущая напрямую ассоциируется с проектом телеканала ТНТ, "поскольку именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является".

Перезапуск "Дома-2" состоялся на телеканале "Ю" 19 апреля. Создатель шоу Валерий Комиссаров предсказал закрытие проекта до сентября 2021 года.

Фото: Instagram / domkadoni