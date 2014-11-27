Василевский одержал 300 побед в НХЛ и установил исторический рекорд

Команда россиянина обыграла "Виннипег" со счетом 4:1.

Российский вратарь из команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский одержал 300-ю победу в своей профессиональной карьере, проводимой спортсмен в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче регулярного первенства НХЛ против "Виннипег Джетс", который завершился с результатом 4:1 в пользу "Тампы", голкипер из России отразил 24 броска противников из 25. Василевский быстрее всех в истории Национальной хоккейной лиги достиг этого показателя, добыв 300-ю победу в 490-й проведенной игре. Прежний рекорд принадлежал спортсмену Жаку Планту (521 матч).

Таким образом Андрей Василевский стал четвертым российским вратарем в истории, одержавшим 300 побед в чемпионатах НХЛ. Ранее данный уровень продемонстрировали Сергей Бобровский (404 победы), Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333). Среди всех вратарей в истории лиги Андрей Василевский стал 40-м с 300 победами в чемпионатах НХЛ. Рекордсменом по количеству выигранных матчей остается Мартин Бродер. На его счету записана 691 победа в 1 266 матчах).

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом