Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой хозяев площадки с результатом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). В составе клуба победителей шайбы в ворота соперникам забросили на 32, 34 и 37 минутах саортсмены Мика Зибанежад, Джимми Веси и Винсент Трочек. От"Сан-Хосе" авторами голов стали на 3 и 60 минутах Тимоти Лильегрен и Фабиан Зеттерлунд.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зрителям матча одной голевой передачей. Таким образом хоккеист продлил личную результативную серию до шести матчей подряд. Форвард второй раз в своей профессиональной карьере, выступая за "синерубашечников", отличился результативным действием в каждом минимум из девяти проведенных домашних матчей с начала регулярного чемпионата НХЛ. Ранее спортсмен оформил подобную серию в сезоне 2023-2024 годов (13 игр). Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 27 по воротам команды.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET